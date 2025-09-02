Balık tezgahları şenlendi

AV yasağının 1 Eylül'de sona ermesiyle İstanbul'da tezgahları taze balıklar süslemeye başladı. Balıkçılar, bu yıl palamudun beklenenin aksine az olacağını, bunun yerine özellikle hamsi ve istavritin bollaşacağını belirtiyor. Denizlerdeki balık popülasyonunu korumak amacıyla 15 Haziran'da başlayan av yasağı, 1 Eylül itibarıyla sona ermişti. "Vira bismillah" diyerek 31 Ağustos'u 1 Eylül'e bağlayan gece denize açılan tayfaların ağlarına düşen balıklar, İstanbul'daki tezgahlarda yerini almaya başladı. Balıkçı Talha Durmuş. "Balık bu sene denizlerdeki avlar bereketli gözüküyor. İstavrit bol ve uygun 100-200 arası. Hamsi ilk günler olduğu için biraz pahalı, 250-300 arası. Ama havalar soğuyunca düşmeye başlar. Palamut biraz nazlı, daha başlamadı. Palamut, Rusya tarafından Karadeniz'e gelecek, dokuzuncu ayın sonlarına doğru hızlanır, 15-20 güne çıkmaya başlar. Şu an tezgahlar hamsi, istavrit, mezgitle dolu. 15 güne kadar bütün çeşitler tezgahlarda olur" dedi.