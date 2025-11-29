Balık tutmak için denize açılan balıkçı fırtınanın kurbanı oldu

Olay, saat 21.00 sıralarında Marmara Denizi Beylikdüzü Gürpınar açıklarında meydana geldi. Balık tutmak için denize açılan Cihan Coşkun'un botu fırtınalı hava nedeniyle alabora oldu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekiplerin denizde ve karada yaptığı arama çalışmalarında Coşkun'un cansız bedenine ulaşıldı. Coşkun'un yalnız başına denize açıldığı öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Coşkun'un cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.