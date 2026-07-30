Balık tutmak isterken nehre düştü boğuldu

Olay, 28 Temmuz günü ilçeye bağlı Mercan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Cumali Tosun arkadaşlarıyla birlikte Ceyhan Nehri'ne balık tutmaya gitti. Tosun, dengesini kaybederek nehre düştü. Yapılan ihbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD ve su altı polisleri sevk edildi. Ekipler, Tosun'u bulabilmek için nehirde arama-kurtarma çalışması başlattı.

Nehir ve çevresinde inceleme yapan ekipler, Tosun'un cansız bedenini suya düştüğü yerin yaklaşık 15 kilometre uzağında buldu. Sudan çıkarılan cenaze otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.