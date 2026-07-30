Haberler Yaşam Haberleri Balık tutmak isterken nehre düştü boğuldu
Giriş Tarihi: 30.07.2026 13:00

Balık tutmak isterken nehre düştü boğuldu

Adana’nın Ceyhan ilçesinde balık tutmak isterken nehre düşerek kaybolan 60 yaşındaki Cumali Tosun’un cansız bedeni bulundu.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Balık tutmak isterken nehre düştü boğuldu
  • ABONE OL

Olay, 28 Temmuz günü ilçeye bağlı Mercan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Cumali Tosun arkadaşlarıyla birlikte Ceyhan Nehri'ne balık tutmaya gitti. Tosun, dengesini kaybederek nehre düştü. Yapılan ihbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD ve su altı polisleri sevk edildi. Ekipler, Tosun'u bulabilmek için nehirde arama-kurtarma çalışması başlattı.

Nehir ve çevresinde inceleme yapan ekipler, Tosun'un cansız bedenini suya düştüğü yerin yaklaşık 15 kilometre uzağında buldu. Sudan çıkarılan cenaze otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#ADANA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Balık tutmak isterken nehre düştü boğuldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA