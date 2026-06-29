Balıkçı cinayetinde flaş: Firari sanığın kardeşi tanık olarak dinlendi!

Gaziantep'te husumetlisi tarafından pompalı tüfekle vurularak hayatını kaybeden Hayri Taşkın'ın ölümüne ilişkin davanın 2'nci duruşması Gaziantep 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada, tutuklu sanıklar Adem K., tutuksuz sanıklar Müslüm K., Arif A., Mücahit A.D., firari sanık Seyfettin K.'nın kardeşi, maktul avukatı ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

"OLAY GÜNÜ AĞABEYİM SEYFETTİN İLE HİÇ GÖRÜŞMEDİM"

Duruşmada firari sanık Seyfettin K.'nın tanık olarak dinlenen kardeşi Ali K., "Sanık Seyfettin K. benim ağabeyim olur. Ekrem H. okuldan arkadaşımdır. Diğer sanıkları da aynı mahallede oturmam nedeniyle tanırım. Maktulü tanımam. Olay günü evdeydim, kavga anını görmedim. Olay günü ağabeyim Seyfettin ile hiç görüşmedim. Daha sonra kahvenin önünde İmam B. ile karşılaştım. Kendisine konunun ne olduğunu sorduğumda bana Barış ile Cuma'nın tartıştıklarını söyledi. Tartışmanın sebebinin alacak verecek meselesi olduğunu ifade etti. Olaydan sonra da ağabeyim Seyfettin ile bu olay hakkında hiç konuşmadım. Olaya ilişkin bilgim ve görgüm bundan ibarettir" dedi.

Tutuklu sanık Adem K., savunmasında, Hayri Taşkın'ın öldürülmesi olayıyla herhangi bir ilgisi veya bilgisinin bulunmadığını belirterek, maktulle arasında öldürmeyi gerektirecek herhangi bir husumetin olmadığını, hatta maktulü tanımadığını ifade etti. Suçlamaları kabul etmeyen sanık, tahliyesini ve beraatini talep etti.