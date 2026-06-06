Balıkçı teknesine saldırı: 1 ölü 4 yaralı

Karadeniz
'de Sivastapol açıklarında Türk bayraklı Duru 67 isimli balıkçı teknesine saldırı düzenlendi. Sahil Güvenlik Komutanlığı
'ndan yapılan açıklamada, saldırı sonucu hasar alan teknin battığı ve tahliye edilen teknede bulunanların İnebolu'ya doğru nakilleri sağlanırkan durumu ağır olan 1 balıkçının hayatını kaybettiği bildirildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait 1 gemi (TCSG-96) dün saat 12.35 itibarıyla 4 doktor, 15 UMKE/hemşire ve yardımcı sağlık personeliyle hareket ederek Türk Arama Kurtarma Bölgesi'nin kuzeyinde başka bir teknedeki yaralılara ulaşarak gerekli müdahaleyi sağladı. Yaralılar İnebolu Limanı'na getirildi.