Balıkçılar palamuttan umutlu

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Denizlerde yeni av sezonu 1 Eylül'de açılıyor. Balıkçılar, teknelerini ve ağlarını hazırlayarak "Vira bismillah" demek için gün sayıyor. Sarıyer'deki Rumeli Feneri Limanı'nda teknelerin motor bakımları yapılırken, sezon boyunca kullanılacak ağlar da tek tek elden geçiriliyor. Balıkçılar yeni sezondan umutlu olduklarını belirtirken, özellikle palamutun bu yıl bol olacağını tahmin ediyor. Son hazırlıkların hummalı bir şekilde sürdüğü Rumeli Feneri Limanı havadan görüntülendi. Balıkçılar, "Bu sene de çok verimli geçeceğini tahmin ediyoruz. Vatandaşımız palamutu çok ucuza yiyecek, herkese afiyet olsun" diyerek sezon beklentilerini dile getirdiler. AA