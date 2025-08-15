Balıkçılar ‘Vira bismillah’ dedi

15 Nisan itibarıyla denizlerde başlayan av yasağının bitmesine sayılı günler kaldı. Son hazırlıklarını sürdüren balıkçılar heyecanlı ve umut dolu bir bekleyişle sezonun açılmasını bekliyor. Büyük ölçekli endüstriyel balıkçılar için avlanma sezonu 1 Eylül'de başlayacak. Daha küçük ölçekli kıyı balıkçıları ise bu sabah 'Vira bismillah' dedi. SABAH'a konuşan Rumeli Kavağı Su Ürünleri Kooperatifi Başkan Yardımcısı Murat Köseoğlu şunları kaydetti: "Biz atadan-deden balıkçılıkla geçimimizi sağlıyoruz. Teknelerimiz burada Rumeli Kavağı Su Ürünleri Balıkçı Barınağı'na bağlı. Hazırlıkları bitirmek üzereyiz, özellikle kıyı balıkçıları bu sabah denize açıldı. Bunu bu sene sağ olsun devletimiz bize bir jest olarak sundu. Biz de endüstriyel balıkçılarla birlikte sezona başlıyorduk ama bu sene 2 hafta daha erken denize açılabileceğiz. Diğer endüstriyel balıkçılarımız için sezon 1 Eylül'de açılacağından onlar da hazırlıklarını ona göre sürdürüyor. Bu dönem rüzgârlı denize çıkmak biraz zorlaşıyor fakat hayırlısıyla iyi bir sezon olmasını diliyoruz, temennimiz bu yönde."Köseoğlu, "Balık olarak bu sene palamutun az olmasını bekliyoruz; çünkü geçen seneye göre emareler daha az. Balığın erken gözükmemesi bizi endişelendirdi ama bu senenin bir bereketi olacak" diye konuştu. 50 senedir balıkçılık yapan Burhanettin Kanat, "13 yaşından beri bu işi yapıyorum, hayatım denizlerde geçti. Bu iş tutkudan çok daha ileri bir şey, öncelikle çok sevmek, sabır ve umut gerekiyor. Ben daha küçük çaplı kıyı balıkçısıyım. Bizim için sezon bu sabah itibarıyla başladı. Burada amaç küçük balıkçının istifade etmesi. Şu anda biz ağlarımızı onarıyoruz, teknemizde olan hasarları gidererek boya işlerini hallediyoruz. İnşallah iyi bir sezon olur, umutluyuz. Hamsi bu sene bol gibi.İnşallah vatandaş ucuza yiyebilecek bu sene. Bizim en büyük sıkıntımız akaryakıt. Mümkün olduğu kadar balıkçıya hesaplı verilirse güzel olur; çünkü bizim belimizi büken bir şey bu" dedi.