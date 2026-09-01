Balıkçılar ’vira bismillah’ dedi

2026-2027 su ürünleri av sezonu başladı. Av yasağı döneminde teknelerinin bakımını yapıp ağlarını onararan balıkçılar, yeni sezonda Trabzon
, Ordu
, Rize ve Giresun başta olmak üzere birçok ilde "Vira bismillah" diyerek denize açıldı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir Güzelbahçe Yalı Balıkçı Barınağı'nda düzenlenen törene katılarak balıkçılara 2026-2027 Su Ürünleri Av Sezonu açılış programında yaptığı konuşmada, balıkçılara bereketli bir sezon geçirmelerini diledi. Bakan Yumaklı konuşmasında, "Geçtiğimiz yıl tam 1 milyon 37 bin tonluk üretimle Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırmış durumdayız. Neredeyse 100 ülkeye ihracat yapan çok kıymetli iş adamlarımız var. Bütün bunlarda yani hem yetiştiricilikte hem üreticilikte ülkemize kazandırdığımız döviz tutarı 2,3 milyar dolar" dedi.
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Mete Efendioğlu - Editör