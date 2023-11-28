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Giriş Tarihi: 29.11.2023

Balıkçılara tulum ve çizme desteği

Balıkçılara tulum ve çizme desteği
Bursa'da kırsal kalkınma hedefleriyle bugüne kadar tarımsal ve hayvansal üretime önemli destekler sağlayan Bursa Büyükşehir Belediyesi, destek çerçevesine balıkçıları da aldı. Bursa Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği'ne kayıtlı 148 teknede çalışan 310 tayfaya su geçirmez balıkçı tulumu ve çizme takımı dağıtıldı. Balıkçı teknesiyle denize açılan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, tarlalarda yaptığı hasat etkinliğinin bir benzeri de ağlara takılan balıkları toplayarak yapmış oldu. Gemlik'in Karacali İskelesi'nde düzenlenen balıkçı destek paketi dağıtım töreninde konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Marmara Denizine kıyısı olan Bursa'da balıkçılık faaliyetinin yoğun olarak yapıldığını hatırlattı. Hamsi, istavrit, uskumru, kefal, kılıç, kolyoz, lüfer, somon, palamut, sardalye gibi yüzey balık türlerinin Marmara Denizi'ndeki yerinin önemli olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, "Bu sebeple balıkçılık bizim için ayrı bir değere sahip. Biz tarımsal anlamda her kesime dokunmaya çalışıyoruz. Balıkçılığa destek bizim açımızdan da bir ilk oldu. Denizde bereket artsın, hem olta balıkçılığı hem profesyonel balıkçılık daha da gelişsin istiyoruz" dedi. İHA

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Balıkçılara tulum ve çizme desteği
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