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Giriş Tarihi: 13.9.2024 19:06 Son Güncelleme: 13.9.2024 19:32

Balıkçıların ağları alev alev yandı

İstanbul Sarıyer Rumeli Feneri’nde balık ağlarının konulduğu yerde çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Yangın, karadan ve denizden yapılan müdahalelerle balıkçı teknelerine sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Balıkçıların ağları alev alev yandı

İstanbul Sarıyer'de Rumeli Feneri balıkçı barınağında saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Balıkçıların balık ağlarını istifledikleri alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Ağların yanmaya başladığını gören balıkçılar, bir yandan itfaiye ekiplerine haber verirken bir yandan da yangına müdahale etti. Alevlerin büyümesi üzerine Kıyı Emniyeti yangın söndürme ekiplerine de haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangına hem karadan hem denizden müdahale etti. Yangın, teknelere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

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Balıkçıların ağları alev alev yandı
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