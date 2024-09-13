Balıkçıların ağları alev alev yandı

İstanbul Sarıyer'de Rumeli Feneri balıkçı barınağında saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Balıkçıların balık ağlarını istifledikleri alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Ağların yanmaya başladığını gören balıkçılar, bir yandan itfaiye ekiplerine haber verirken bir yandan da yangına müdahale etti. Alevlerin büyümesi üzerine Kıyı Emniyeti yangın söndürme ekiplerine de haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangına hem karadan hem denizden müdahale etti. Yangın, teknelere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.