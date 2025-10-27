Haberler Yaşam Haberleri BALIKESİR DEPREM SON DAKİKA: İzmir, Eskişehir, İstanbul deprem ile sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son depremler listesi
Giriş Tarihi: 27.10.2025 23:18

Marmara Denizi ve çevresinde yaşanan sarsıntılar, megakent İstanbul’da araştırılıyor. Konuyla ilgili gözler AFAD ve Kandilli Rasathanesi'ne dönerken İstanbul'da deprem mi oldu sorusuna yanıt aranıyor. Eskişehir, İzmir ve Balıkesir deprem haberleri de sosyal medyada paylaşılırken sarsıntının merkez üssü ve büyüklüğü merak konusu. İşte ilk sismik bilgiler:

İstanbul deprem ile sallanırken şehir sakinleri AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesini araştırıyor. Konuyla ilgili merkez üssü, derinlik ve büyüklük bilgileri en çok merak edilenler arasında. Son dönemlerde sıklığı artan Balıkesir deprem bir kez daha şehir sakinlerini korkuttu. Aynı merkezde 4 üzerinde bir deprem daha kaydedildi:

SON DAKİKA: BALIKESİR DEPREM İLE SALLANDI!

AFAD tarafından yayımlanan deprem bilgilerine göre Balıkesir merkez üssünde 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 22.48'de meydana gelen depremin merkez üssü Balıkesir Sındırgı. 6.1 büyüklüğündeki depremin hemen ardından 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi. İşte, sismik bilgiler:

Büyüklük:6.1 (Mw)

Yer:Sındırgı (Balıkesir)

Tarih:2025-10-27

Saat:22:48:29 TSİ

Derinlik:5.99 km

Büyüklük:4.2 (Mw)

Yer:Sındırgı (Balıkesir)

Tarih:2025-10-27

Saat:23:04:10 TSİ

Derinlik:7 km

