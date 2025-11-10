BALIKESİR DEPREM SON DAKİKA:AFAD ve Kandilli verileriyle Balıkesir’de deprem mi oldu, merkez üssü neresi?

Balıkesir'de yaşanan depremle ilgili son dakika bilgileri paylaşıldı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, sarsıntının ayrıntılarını duyururken vatandaşlar "Balıkesir'de deprem mi oldu, büyüklüğü ne?" sorusuna yanıt arıyor.İşte anlık deprem bilgileri...