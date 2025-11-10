Haberler Yaşam Haberleri BALIKESİR DEPREM SON DAKİKA:AFAD ve Kandilli verileriyle Balıkesir'de deprem mi oldu, merkez üssü neresi?
Giriş Tarihi: 10.11.2025 09:55

Balıkesir ve çevresinde bir deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nden art arda açıklamalar yapıldı. Depremin büyüklüğü ve merkez üssüyle ilgili bilgiler vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle takip ediliyor. Bölgedeki gelişmeler ve yetkililerin değerlendirmeleri de yakından izleniyor.İşte Balıkesir deprem büyüklüğü ve merkez üssü...

Balıkesir'de yaşanan depremle ilgili son dakika bilgileri paylaşıldı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, sarsıntının ayrıntılarını duyururken vatandaşlar "Balıkesir'de deprem mi oldu, büyüklüğü ne?" sorusuna yanıt arıyor.İşte anlık deprem bilgileri...

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bu sabah 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD Deprem Dairesi'nin verilerine göre sarsıntı, 10 Kasım 2025 tarihinde saat 09:41 TSİ'de kaydedildi. Depremin derinliği 9,07 kilometre olarak ölçüldü.

#DEPREMBüyüklük:4.4 (Mw)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-11-10
Saat:09:41:40 TSİ
Enlem:39.135 N
Boylam:28.29 E
Derinlik:10.38 km

AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son depremler listesi ile güncel sarsıntı bilgilerine ulaşılabiliyor. Aşağıdaki linke tıklayarak güncel verilere ulaşabilirsiniz;

