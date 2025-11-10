BALIKESİR DEPREM SON DAKİKA:AFAD ve Kandilli verileriyle Balıkesir’de deprem mi oldu, merkez üssü neresi?

Balıkesir'de yaşanan depremle ilgili son dakika bilgileri paylaşıldı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, sarsıntının ayrıntılarını duyururken vatandaşlar "Balıkesir'de deprem mi oldu, büyüklüğü ne?" sorusuna yanıt arıyor.İşte anlık deprem bilgileri...
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bu sabah 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD Deprem Dairesi'nin verilerine göre sarsıntı, 10 Kasım 2025 tarihinde saat 09:41 TSİ'de kaydedildi. Depremin derinliği 9,07 kilometre olarak ölçüldü.
AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son depremler listesi ile güncel sarsıntı bilgilerine ulaşılabiliyor. Aşağıdaki linke tıklayarak güncel verilere ulaşabilirsiniz;