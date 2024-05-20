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Giriş Tarihi: 20.5.2024 14:55 Son Güncelleme: 20.5.2024 15:07

Balıkesir- İzmir yolunda trafik kazası: 3 ölü, 1 yaralı

Balıkesir Edremit-İzmir karayolunda bir otomobil kamyona çarptı. İlk belirlemelere göre, otomobilde bulunan 3 kişi hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı.

GÖKHAN DAĞLI GÖKHAN DAĞLI
Balıkesir- İzmir yolunda trafik kazası: 3 ölü, 1 yaralı

Balıkesir Edremit -İzmir karayolunun Öğretmenler Mahallesi mevkiinde otomobilin önüne köpek çıktı. Sürücü köpeğe çarpmamak için manevra yaptığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek, önce kaldırıma ardından da yan yolda ilerleyen kamyona çarptı. İlk belirlemelere göre otomobilde bulunan 3 kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar 112 acil servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine sağlık ekiplerinin yanı sıra itfaiye ve polis ekipleri de sevk edildi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Balıkesir- İzmir yolunda trafik kazası: 3 ölü, 1 yaralı
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