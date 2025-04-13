Balıkesir yeşil-beyaza döndü; Bursaspor davul zurna ile karşılandı...

Taraftarlar stat çevresinde tezahüratlar yaparken, herhangi bir taşkınlık yaşanmadı. Balıkesirspor taraftarları da takım eşofmanları ile Bursaspor taraftarına destek verdi. "Balkes-Bursa el ele hep beraber tribüne" sloganları atan taraftarlar maçı izlemek için stada beraber girdi.

