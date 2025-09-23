Balıkesir’de 25 sene önce ölü bulundu: Henüz 2 aylıktı! Gülüzar Bebek cinayetini ablası itiraf etti

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Suçunu itiraf eden D.İ. ifadesinde, o dönemde 2 aylık olan kız kardeşi Gülüzar'ı yastıkla boğduğunu anlattı. İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen D.İ'nin ifadesinde, 13 yaşındayken mevsimlik işçi olarak gittikleri Balıkesir'de annesinin kendisini sık sık azarladığını, bakması için kendisine bırakılan kardeşini, ağlaması üzerine annesine kızgınlığı nedeniyle yastıkla boğduğunu söylediği öğrenildi.