Balıkesir'de 305 konut hak sahiplerine teslim edildi: AFAD Başkanı Pehlivan'dan "hayırlı olsun" mesajı





"SINDIRGI'DA BİN 121 KONUT, 36 İŞYERİ VE 23 AHIRLIK KAZANDIRIYORUZ"



TOKİ'nin afet sonrasında vatandaşların temel ihtiyaçlarından biri olan barınma ihtiyacının karşılanmasında önemli bir görev üstlendiğini belirten TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur, "Deprem sonrası yaraların salınması, güvenli ve kalıcı konukları bir an önce inşa edilmesi için büyük bir emek, titiz bir çalışma ve güçlü bir devlet iradesi ortaya konmuştur. Bu kapsamda AFAD depremin ilk anından itibaren vatandaşımızın yanında olmuş, arama kurtarmadan, geçici barınma gibi birçok konuda devletimizin sağdaki gücümü ortaya koymuştur. TOKİ ise afet sonrasında vatandaşlarımızın en temel ihtiyaçlarından biri olan güvenli ve kalıcı barına ihtiyacını karşılamasında önemli bir görev üstlenmiştir. Bugün Sındırgı'da kurası çekilecek olan bu konutlar işte bu güçlü koordinasyonun ve devletimizin vatandaşına verdiği sözün somut bir yer göstermesidir. Türkiye genelinde afetlerden etkilenen vatandaşlarımızın barınma ihtiyacını karşılamak ve yaşanan acıların bir nebze olsun hafifletebilmek amacıyla TOKİ olarak 460 bin konutun yapımı gerçekleştirdik. Sındırgı'da TOKİ olarak toplamda bin 121 konut, 36 işyeri ve 23 ahırlık kazandırıyoruz. Ayrıca 500 bin sosyal konut kapsamında da 250 adet sosyal konut daha inşa edeceğiz" diye konuştu.