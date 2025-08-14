Giriş Tarihi: 14.8.2025 18:25Son Güncelleme: 14.8.2025 18:26
Balıkesir'de 4.0 büyüklüğünde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 18.07'de 4.0 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi. Depremin derinliği 6,52 kilometre olarak belirlendi.