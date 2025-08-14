Balıkesir’de 4.0 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 18.07'de 4.0 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi. Depremin derinliği 6,52 kilometre olarak belirlendi.