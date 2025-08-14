Haberler Yaşam Haberleri Balıkesir'de 4.0 büyüklüğünde deprem
Giriş Tarihi: 14.8.2025 18:25 Son Güncelleme: 14.8.2025 18:26

Balıkesir'de 4.0 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 18.07'de 4.0 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi. Depremin derinliği 6,52 kilometre olarak belirlendi.

