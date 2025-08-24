SON DAKİKA | Balıkesir Sındırgı’da korkutan deprem! İstanbul’da da hissedildi

Son dakika haberleri: İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; Balıkesir'de Sındırgı ilçesinde saat 22.00'da 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İSTANBUL'DA DA HİSSEDİLDİ
Yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem İstanbul'da da hissedildi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü de depremin büyüklüğünü 5.0 olarak açıkladı.
Kandilli'nin verilerine göre deprem yerin 12.6 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
BAKAN YERLİKAYA: SAHA TARAMALARI BAŞLADI
Öte yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından, Balıkesir'in Sınfırgı ilçesinde meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama yaptı.
Bakan Yerlikaya, "Balıkesir Sındırgı'da 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri derhal saha taramalarına başlamıştır. Gelişmeler takip edilmektedir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.