Haberler Yaşam Haberleri Balıkesir'de 4.9 büyüklüğünde deprem
Giriş Tarihi: 10.11.2025 21:29 Son Güncelleme: 10.11.2025 21:40

Balıkesir'de 4.9 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberleri: Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 21.20'de 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Balıkesir’de 4.9 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberleri: İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 21.20'de 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ

Deprem yerin 9.64 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Sarsıntı çevre illerden de hissedildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Balıkesir'de 4.9 büyüklüğünde deprem
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz