Balıkesir’de 4.9 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberleri: İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 21.20'de 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 10, 2025
Büyüklük:4.9 (Mw)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-11-10
Saat:21:20:51 TSİ
Enlem:39.23889 N
Boylam:28.145 E
Derinlik:9.64 km
Detay:https://t.co/hST7BFelod@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ
Deprem yerin 9.64 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Sarsıntı çevre illerden de hissedildi.