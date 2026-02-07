Balıkesir’de acı yangın: Bedensel engelli evinde çıkan yangında öldü!

İlçeye bağlı Karacalar Mahallesi'nde bedensel engelli Bayram Aldemir'in tek başına yaşadığı evde sabah saatlerinde yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla yangını söndürdü. Kullanılamaz hale gelen evde ekipler tarafından yapılan incelemede, Bayram Aldemir'in cansız bedeni bulundu. Aldemir'in cenazesi Balıkesir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.