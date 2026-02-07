Haberler Yaşam Haberleri Balıkesir'de acı yangın: Bedensel engelli evinde çıkan yangında öldü!
Giriş Tarihi: 7.02.2026 17:01

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde bedensel engelli Bayram Aldemir (87), tek başına yaşadığı evde çıkan yangında yaşamını yitirdi.

İlçeye bağlı Karacalar Mahallesi'nde bedensel engelli Bayram Aldemir'in tek başına yaşadığı evde sabah saatlerinde yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla yangını söndürdü. Kullanılamaz hale gelen evde ekipler tarafından yapılan incelemede, Bayram Aldemir'in cansız bedeni bulundu. Aldemir'in cenazesi Balıkesir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

