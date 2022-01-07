Balıkesir’de akılalmaz olay! Doktora ’Karınız değil eşiniz diyeceksin’ diyerek saldırdı!





Darp raporu alan doktor Hüseyin Kara ise, A.Ö. ve M.Ö.'den şikayetçi olduğunu belirterek, yaşadığı dehşet anlarını şu sözlerle anlattı:

'YARIN GELİR İNDİRİRİM SENİ'

"Yanında olmayan çocuğu için tırnak batması şikayetiyle randevu istedi. Sekreterimiz bu ayın 18'ine randevu verdi. Bunu kabul etmedi, daha erkene istedi. Ben dedim ki, başka verecek randevu yok. Üstelik randevu yok, hastanda yok. Öyle olunca sözlü hakaretlerde bulunmaya başladı. 'Aklınız yerinizde yok mu?' gibi laflar etmeye başladı. Ben de, 'Bu şartlarda ben size randevu veremem. Siz başka bir doktorla görüşün' dedim. Kişi hakaret etmeye başladı. Arkasından yarım saat sonra kocasıyla geldi. Biz hasta bakarken kapıyı tekmelediler. Daha sonra hastanenin güvenlik ekibi geldi. 'Doktor bey eşi geldi, yardımcı olalım. Efendi bir adama benziyor' dediler. Bende 'Çağırın' dedim. Eşi ile konuşurken 'Karınız' dedim. 'Karınız' diyemezsiniz, 'Eşiniz' diyeceksiniz' dedi. 'Siz ne diyorsunuz?' dedim. 'Bak. Yarın gelir, seni indirim' dedi ve arkasından yumruk sallamaya başladı. Araya güvenlik görevlileri girdi" diye konuştu.