Balıkesir'de akılalmaz olay! Doktora 'Karınız değil eşiniz diyeceksin' diyerek saldırdı! | Video

Balıkesir'de akılalmaz bir olay yaşandı. Edremit ilçesi Devlet Hastanesi'nde, çocuğuna tırnak batması şikayeti nedeniyle randevu almak isteyen anne M.Ö., ayın 18’ine verilen randevu tarihini beğenmeyip iddiaya göre Op. Dr. Hüseyin Kara'ya hakaretlerde bulundu. M.Ö., bir süre sonra eşi A.Ö. ile birlikte yeniden hastaneye geldi. Dr. Hüseyin Kara’nın ‘Karınız' demesine kızan koca, ‘Karınız değil, eşiniz diyeceksin’ diyerek, doktor Kara'yı tehdit edip, yüzüne yumruk atarak darbetti.