Balıkesir’de ambulans kaldırıma çarptı! 2’si ağır 3 yaralı

Giriş Tarihi: 17.8.2025 19:37

Balıkesir'in Edremit ilçesinde ambulansın kaldırıma çarpması sonucu meydana gelen kazada 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Edremit'te sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen ambulans, Edremit-Çanakkale kara yolunun Güre Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak kaldırıma çarptı.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Çarpmanın etkisiyle araçtaki 3 kişiden biri ambulanstan yola düştü.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALILARDAN 2'SİNİN DURUMU AĞIR

Sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'sinin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza anı çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, ambulansın seyir halindeyken aniden kontrolden çıkıp kaldırıma çarptığı, ardından yaşanan panik anları yer alıyor.

