Balıkesir’de başhekim ve doktorlar arasında ’acil hasta’ tartışması!





BAŞHEKİM İLE DOKTORLAR ARASINDA 'ACİL HASTA' TARTIŞMASI



Şenveli, acil vakaların alınmayarak evlerine gönderildiğini söyledi. Görüntüleri kaydeden anestezi doktoru ise "Acil vakalar alınıyor elektif (acil olmayan) vakalar alınmıyor" dedi. Başhekim Şenveli de "Bir vakanın acil olup olmadığına sen karar veremezsin" yanıtını verdi. Odada bulunan bir başka anestezi doktoru ise "Ben acil olup olmadığına karar verebilirim" dedi.