Balıkesir’de başhekim ve doktorlar arasında ’acil hasta’ tartışması!

Bazı doktor ve sağlık çalışanları 14 Mart Tıp Bayramı'nda başlayarak 3 gün boyunca acil sağlık hizmeti dışında grev kararı aldı. İddiaya göre Bandırma Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Muzaffer Şenveli ile doktorlar arasında acil hasta tartışması yaşandı.
BAŞHEKİM İLE DOKTORLAR ARASINDA 'ACİL HASTA' TARTIŞMASI
Şenveli, acil vakaların alınmayarak evlerine gönderildiğini söyledi. Görüntüleri kaydeden anestezi doktoru ise "Acil vakalar alınıyor elektif (acil olmayan) vakalar alınmıyor" dedi. Başhekim Şenveli de "Bir vakanın acil olup olmadığına sen karar veremezsin" yanıtını verdi. Odada bulunan bir başka anestezi doktoru ise "Ben acil olup olmadığına karar verebilirim" dedi.
"AMELİYATI OLAN HASTALAR GERİ GÖNDERİLMİŞ"
Başhekimle beraber odaya gelen hemşire de "Serviste bugün ameliyatı olan hastalar geri gönderilmiş. Hasta mağduriyeti yaşandığıyla ilgili bize şikayet geldi" deyince, grevdeki doktor, "Hasta mağduriyetiyle ilgili hasta şikayette bulunabilir. Biz de gerekli cevabı yazarız. Ben mevcut odamdan çıkmıyorum" ifadelerini kullandı.
"ACİL HEKİMİN GREVİ OLMAZ"
Bu açıklamanın ardından Başhekim Şenveli, "Acil hekimin grevi olmaz. Acilin olmaz, yoğun bakımların olmaz" diye konuştu. Şenveli, görevlerinin başına dönmedikleri takdirde doktorlar hakkında yasal işlem başlatacağını söyledi.
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TARTIŞMA AMELİYATHANE GİRİŞİNDE DEVAM ETTİ
Anestezi ve yoğun bakım uzmanı doktorlarla, başhekim arasında yaşanan tartışma ameliyathane girişinde de devam etti. Görüntüler sosyal medyaya da yansıdı.