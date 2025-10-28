Haberler Yaşam Haberleri BALIKESİR'DE BUGÜN OKULLAR VAR MI? 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından 28 Ekim Salı (yarın) Balıkesir'de okullar tatil mi?
BALIKESİR'DE BUGÜN OKULLAR VAR MI? 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından 28 Ekim Salı (yarın) Balıkesir'de okullar tatil mi?

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem, Balıkesir başta olmak üzere çevre illerde ve İstanbul'da da hissedildi. Depremin ardından öğrenciler ve veliler 28 Ekim Salı günü (yarın) okulların tatil edilip edilmediği sorusunun yanıtını Balıkesir Valiliğinden gelecek resmi açıklamada arıyor. Peki, Balıkesir'de okullar tatil mi?

BALIKESİR’DE BUGÜN OKULLAR VAR MI? 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından 28 Ekim Salı yarın Balıkesir’de okullar tatil mi?

AFAD verilerine göre bu akşam merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin ardından ekiplerin çalışmaları başlarken öğrenci ve veliler de okulların durumunu merak ediyor. Peki, 28 Ekim Salı günü Balıkesir'de okullar tatil mi?

BALIKESİR DEPREM İLE SALLANDI!

AFAD tarafından yayımlanan verilere göre Balıkesir Sındırgı merkez üssünde 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 22.48'de meydana gelen depremin ardından artçılar da kaydedildi.

BALIKESİR'DE OKULLAR TATİL EDİLDİ Mİ? (28 EKİM SALI)

Yaşanan 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından; öğrenciler, öğretmenler ve veliler okulların ders durumunu araştırıyor. Merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 6,1 büyüklüğündeki deprem nedeniyle kent genelinde eğitime 1 gün ara verildi.

28 Ekim Resmi Tatil Durumu: Öte yandan, 28 Ekim günü Cumhuriyet Bayramı arifesi olması nedeniyle, tüm Türkiye'de okullar ve kamu kurumları öğleden sonra saat 13.00'ten itibaren resmî tatil kapsamına girmektedir.

BALIKESİR'DE BUGÜN OKULLAR VAR MI? 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından 28 Ekim Salı (yarın) Balıkesir'de okullar tatil mi?
