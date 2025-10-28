BALIKESİR'DE BUGÜN OKULLAR VAR MI? 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından 28 Ekim Salı (yarın) Balıkesir'de okullar tatil mi?

AFAD verilerine göre bu akşam merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin ardından ekiplerin çalışmaları başlarken öğrenci ve veliler de okulların durumunu merak ediyor. Peki, 28 Ekim Salı günü Balıkesir'de okullar tatil mi?