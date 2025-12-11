Balıkesir’de büyük deprem bekleniyor mu? Prof. Dr. Hasan Sözbilir’den önemli açıklamalar!

BALIKESİR SINDIRGI'DA 4.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Balıkesir Sındırgı merkezli son dakika depremi, 10.06 sularında gerçekleşti. Hem AFAD hem de Kandilli Rasathanesi tarafından büyüklüğü yaklaşık 4.9 olarak belirlenen sarsıntı, çevre illerden de hissedildi. Depremin derinliği ise yaklaşık 7 km olarak ölçüldü.

Bu son sarsıntı, bölgede son günlerde yaşanan büyüklü küçüklü depremler serisinin en büyüklerinden biri oldu.