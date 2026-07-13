Balıkesir’de denizde erkek cesedi bulundu!

Sahil Güvenlik ekiplerine bağlı dalgıçlar, erkek olduğu belirlenen kişiyi denizden çıkardı. 40 yaşlarında olduğu tahmin edilen bir erkeğe ait olan ceset, otopsi işlemleri ve kimlik tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.