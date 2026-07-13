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Giriş Tarihi: 13.07.2026 19:33

Balıkesir’de denizde erkek cesedi bulundu!

Balıkesir'in Erdek ilçesinde denizde 40 yaşlarında olduğu tahmin edilen erkek cesedi bulundu. Şahıs kimlik tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderilirken, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası netlik kazanacak.

DHA Yaşam
Balıkesir’de denizde erkek cesedi bulundu!
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Olay, Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı Çuğra Bölgesi'nde meydana geldi. Denizde bir kişinin hareketsiz şekilde durduğunu fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sahil Güvenlik ekiplerine bağlı dalgıçlar, erkek olduğu belirlenen kişiyi denizden çıkardı. 40 yaşlarında olduğu tahmin edilen bir erkeğe ait olan ceset, otopsi işlemleri ve kimlik tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.

Dün denize girdiği değerlendirilen kişinin ölüm nedeni ve kimliği, yapılacak otopsinin ardından kesinlik kazanacak. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#BALIKESİR #ERDEK

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Balıkesir’de denizde erkek cesedi bulundu!
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