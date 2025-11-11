Balıkesir’de deprem fırtınası tedirgin etti

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dün 01.06'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Aynı bölgede peş peşe artçı depremler meydana geldi. Sarsıntılar, Bursa, Manisa, Kütahya ve İzmir gibi çevre illerde de hissedildi. Gece boyunca devam eden artçı depremler vatandaşları tedirgin etti. Sındırgı'daki deprem fırtınalarını değerlendiren Prof. Dr. Süleyman Pampal, "2 tane 6'lık deprem yaşamıştık. Artçılar 15 bini geçti. Anormal bir durum yaşıyoruz. Aynı fay hattı değil ama bu fırtınalar altındaki gerçek, Afrika levhasının uç kısmı derinlere indikçe magmaya yaklaşıyor ve eriyen cisim de yükselme gösteriyor. Gelecek için kaygı verici. Asıl büyük depremin, Girit-Rodos arasında olma ihtimali var. Büyük dediğimiz ise 7 ila 8 arasında" dedi.