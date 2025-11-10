Balıkesir’de deprem fırtınası uyutmadı

Merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan ve saat 01.06'da meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki depremin ardından aynı bölgede saat 05.48'de bir deprem daha kaydedildi. Bu depremin de büyüklüğü 4,5 olarak ölçüldü. Saat 05.50'de 3.9, saat 05.52'de 3.6, saat 09:41'de ise 4.4 büyüklüğünde artçı depremler meydana geldi. Sarsıntılar, Bursa, Manisa, Kütahya ve İzmir gibi çevre illerde de hissedildi. Vatandaşlar geceyi tedirgin geçirdi.

"ASIL TEHLİKE RODOS ADASI AÇIKLARI"

Sındırgı'daki deprem fırtınalarını değerlendiren Prof. Dr. Süleyman Pampal, "2 tane 6'lık deprem yaşamıştık. Her gün 4-5 arası deprem oluyor. Artçılar 15 Bini geçti. Anormal bir durum yaşıyoruz. Benzeri bu yıl içinde Ege denizi içinde oldu. Aynı fay hattı değil ama bu fırtınalar altındaki gerçek Afrika levhasının uç kısmı derinlere indikçe magmaya yaklaşıyor ve eriyen cisim de yükselme gösteriyor. Magmatik aktiviteye bağlı sismik aktivite olarak kendisini gösteriyor. Gelecek için kaygı verici durum söz konusu. Asıl büyük depremin, Girit Rodos arasında olma ihtimali var. Büyük dediğimiz ise 7 ila 8 şiddeti arasında" dedi.