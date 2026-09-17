Balıkesir’de dere içerisinde erkek cesedi bulundu

Edinilen bilgilere göre olay, Akçay İkizçay Mahallesi Şair Başaran Caddesi üzerindeki derede meydana geldi. Dere içerisinde hareketsiz bir kişinin bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ve polis ekipleri sevk edildi. Sahil Güvenlik ekiplerince dereden çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan kimlik tespitinde hayatını kaybeden kişinin Ahmet İrfan Demirbilek (61) olduğu belirlendi. Polis ekiplerinin olay yeri incelemesi ve savcılık çalışmalarının ardından Demirbilek'in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili savcılık incelemesinin sürdüğü bildirildi.

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