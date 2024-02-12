Balıkesir’de döner kavşağa hızlı giren otobüs devrildi: 20 yaralı, 1 ölü

Yapılan ilk müdahalelerde otobüs içinde bulunan yaralılar Balıkesir Büyükşehir Belediye Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından kurtarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yapılan ilk belirlemelerde otobüste 3'ü mürettebat, 31 yolucu bulunuyordu. Biri ağır 20 yaralının ambulanslar ile Edremit Devlet Hastanesine sevk edildiği öğrenildi. 19 yaralının ayakta tedavi edildiği öğrenildi. Kazada F.D. isimli şahıs hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili Edremit Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı.