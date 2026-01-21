Haberler Yaşam Haberleri Balıkesir'de ev alevlere teslim oldu: Buzdolabı motoru patladı!
Giriş Tarihi: 21.01.2026 13:09 Son Güncelleme: 21.01.2026 13:12

Balıkesir'de ev alevlere teslim oldu: Buzdolabı motoru patladı!

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde bir evde yangın çıktı. Yangın esnasında patlayan buzdolabı motoru, evi harabeye çevirdi.

İHA Yaşam
Balıkesir’de ev alevlere teslim oldu: Buzdolabı motoru patladı!
Edinilen bilgiye göre, Ayvalık'ın Aliçetinkaya Mahallesi Murat Ustalı Ayvalıkgücü Spor Tesisleri karşısındaki Onursal Caddesi 3066 sokakta bulunan Figen Onay Apartmanı ikinci katta yangın çıktı.

BUZDOLABI MOTORU PATLADI

Salih Işık ve ailesinin yaşadığı öğrenilen evde yangın esnasında patlayan buzdolabı motoru ise evde büyük hasara neden oldu. Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği bünyesindeki ekiplerin zamanında müdahalesiyle evde bulunanlar tahliye edilirken, alevler ve ardından meydana gelen patlama mahalle sakinlerine korkulu anlar yaşattı.

ÖLEN VEYA YARALANAN YOK

İlk belirlemelere göre elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında, ölen veya yaralanan olmaması ise büyük bir şans olarak nitelendirildi. Yangınla ilgili araştırmalar sürüyor.

Balıkesir'de ev alevlere teslim oldu: Buzdolabı motoru patladı!
