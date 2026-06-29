Balıkesir’de feci kaza! 2 ölü, 3 ağır yaralı

Murat Çakır'ın kullandığı 10 AUZ 271 plakalı otomobil, Narlı Mahallesi Ayvalıburun Camisi Kavşağı'nda Osman E. (67) yönetimindeki 06 CFL 774 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, sürücü Çakır (36) ile aynı araçtaki Fatih Enes Memiş'in (29) olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kazada her iki araçta bulunan Hüseyin D (31), sürücü Osman E. ve eşi Sariye E. (68) ağır yaralandı.

İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan 3 yaralı, ambulansla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Cenazeler, savcılık incelemesi sonrası Edremit Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kazanın ardından trafik kontrollü şekilde sağlandı.