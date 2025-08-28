Haberler Yaşam Haberleri Balıkesir'de kağıt fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Balıkesir Altıeylül ilçesi sınırlarında bulunan Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren MRS Kağıt Fabrikası’nda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, içeriden ve çatıdan yaptığı müdahaleyle yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

ALEVLER KONTROL ALTINA ALINDI

Üretim bandında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, fabrikanın çatı kısmına da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine hızla sevk edilen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, içeriden ve çatıdan yaptığı müdahaleyle yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Alevlerin tamamen söndürülmesinin ardından fabrikada soğutma çalışmaları gerçekleştirildi.

CAN KAYBI VEYA YARALANMA YAŞANMADI

Yangında maddi hasar oluştu, ancak can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için ekipler tarafından inceleme başlatıldı.

