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Giriş Tarihi: 2.08.2026 19:15

Balıkesir'de kamyon ile otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Balıkesir'in Burhaneiye ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

AA Yaşam
Balıkesir’de kamyon ile otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
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Burhaniye'de Hakan Aydın yönetimindeki 35 L 4946 plakalı kamyon ile Hüseyin Çelik idaresindeki 35 DAA 608 plakalı otomobil, Hürriyet Mahallesi İzmir-Çanakkale kara yolu Burhaniye kavşağında çarpıştı.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobil sürücüsü Hüseyin Çelik (69) ve beraberinde yolcu olarak bulunan eşi Fidan Çelik (66) ile Canan Benice (56) yaralandı.

Otomobilde sıkışan sürücü Çelik, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Burhaniye Grup Amirliği ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerince Burhaniye Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Fidan Çelik, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kamyon sürücüsü Aydın, polis ekiplerince gözaltına alındı.

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Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör

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Balıkesir'de kamyon ile otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
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