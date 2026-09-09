Balıkesir’de kan donduran dava: Cinsel saldırıda ele veren DNA detayı! İşte istenen cezalar...

Bandırma 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanıklar E.A. ve Y.E.C. ile taraf avukatları katıldı.

Davanın önceki duruşmasında dinlenen tanıklardan biri, olay gecesi mağdur Ş.Ö. ile sanıklardan birini araçla gezdirdiğini, ilerleyen saatlerde mağdurun alkollü olması nedeniyle yurda alınamayacağını düşündüklerini ve bu nedenle başka bir arkadaşlarının evine bıraktıklarını ifade etmişti.

Tanık, olayın ardından bir WhatsApp grubunda mağdura ait iç çamaşırlı fotoğrafların paylaşıldığını gördüğünü belirtirken, bir diğer tanık da sanıklardan E.A.'nın söz konusu grupta mağdurun mahrem fotoğraflarını paylaştığını ileri sürmüştü.

DİKKAT ÇEKEN DNA DETAYI

Duruşmalarda dosyaya sunulan Adli Tıp Kurumu raporu ve DNA inceleme sonuçlarına dikkat çeken mağdur avukatı Betül Agen Eraslan, mağdurun iç çamaşırı, çorabı ve kıyafetlerinde her iki sanığa ait DNA profilleri ile sperm hücrelerinin tespit edildiğini ifade etmişti. Eraslan ayrıca müvekkilinin olay sırasında yalnızca alkollü olmadığını, bilincini kaybetmiş durumda bulunduğunu savunarak cinsel eylemin rızaya dayanmadığını ve mağdurun rızası dışında soyularak mahrem görüntülerinin mesajlaşma gruplarında paylaşıldığını belirtmişti.

CEZALARI BELLİ OLDU

Mahkeme heyeti, sanık E.A.'yı "nitelikli cinsel saldırı" suçundan 15 yıl, "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan ise 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Böylece E.A.'ya toplam 17 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Sanık Y.E.C. ise "nitelikli cinsel saldırı" suçundan 15 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör