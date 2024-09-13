Balıkesir’de kayboldu: Demans hastası adam 25 gündür aranıyor!

Ekipler, bir süre kahvehanede oturan Hüseyin Aydın'ın, arkadaşı tarafından evinin yakınına bırakıldıktan sonra kaybolduğunu belirledi. Ekipler ayrıca Aydın'ın Çanakkale-İzmir kara yolunda yaklaşık 3 kilometre daha yürüdüğünü de tespit etti. Çalışmalar bugün 25'inci gününe girerken, tarlada çalışan işçiler tarafından Aydın'a benzer bir kişiyi gördüklerine yönelik yapılan ihbar sonrası mahalleye 3 kilometre uzaklıktaki Yeşilköy mevkiinde Karakoç Deresi ve çevresinde yoğunlaştı. Jandarma ekiplerinin çalışmasına İzmir İl Jandarma Komutanlığı kadavra köpeği 'Pedal' ile DSİ iş makinası da katıldı. İş makinası yardımıyla kuruyan deredeki sazlıklar kaldırılarak, çevresi aranıyor. Aydın'ı arama çalışmaları devam ederken, ailesinin endişeli bekleyişi sürüyor.