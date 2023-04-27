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Giriş Tarihi: 28.4.2023

Balıkesir’de köprü çöktü

Balıkesir’de köprü çöktü
Balıkesir'de sağanak yağmurun neden olduğu selde, Kepsut ilçesinde, Kille Deresi üzerindeki köprünün ayaklarından biri aşınma nedeniyle yan yatınca, tabliyede çökme oldu. Trafik akışı, çift yönlü olarak yandaki köprüden verilmeye başlandı. Bigadiç'teki Ayıboğan Deresi de kuvvetli yağışla birlikte taştı. Dere kenarında park halindeki bir otomobil taşkında sürüklenerek minibüse çarptı. O anlar cep telefonuyla görüntülendi. İlçenin Atatürk Caddesi'nde ise 5 işyerini su bastı. İşyeri sahipleri kendi imkânlarıyla suyu tahliye etti. Yağmurun etkisini kaybetmesinin ardından taşkın nedeniyle dereye dönen cadde ve sokaklardaki sular da çekildi.

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Balıkesir’de köprü çöktü
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