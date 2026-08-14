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Giriş Tarihi: 14.08.2026 00:27

Balıkesir'de korkunç kaza! Otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Balıkesir'in Karesi ilçesinde otomobilin çarptığı iki çocuktan biri yaşamını yitirdi, diğeri ağır yaralandı. Kazaya karışan sürücü gözaltına alındı.

İHA
Balıkesir’de korkunç kaza! Otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti
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Edinilen bilgiye göre, A.O. idaresindeki otomobil, Bandırma Caddesi Sanayi 1. Kapı mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Bilge K. (14) ve Serra U.'ya (14) çarptı.

ÇOCUKLARDAN BİRİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, çarpmanın etkisiyle sürüklenen Serra U., olay yerinde hayatını kaybetti. Bilge K. ise ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Bilge K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması dolayısıyla bir süre tek şeritten ilerleyen trafik, daha sonra normale döndü.

Öte yandan kazaya karışan sürücü gözaltına alındı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#BALIKESİR

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Balıkesir'de korkunç kaza! Otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti
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