Balıkesir’de korkunç olay! Evine giderken silahlı saldırıda öldürüldü

Olay, Karesi ilçesi 2. Sakarya Mahallesi Yasemin Sokak'ta meydana geldi. Yatsı namazını kıldıktan sonra camiden çıkan N.A. (66), evine doğru yürüdüğü sırada kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. ,

Yaşanan olayda N.A.'nın sırtına 2, başına ise 1 kurşun isabet etti. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde N.A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

N.A.'nın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, saldırının ardından olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör