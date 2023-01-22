Balıkesir’de öğrencilerin yüzü gülüyor

Öğrenci Dostu Şehir Balıkesir'in inşası noktasında birçok projeyi hayata geçiren Türkiye'nin en genç Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın öğrencilere yaptığı büyük ulaşım desteği ailelerin yüzünü güldürdü. Geçtiğimiz yıl 4.5 TL olan KYK-Kampus Hattı sefer ücretini, öğrencilere özel hazırlanan abonman tarifeleriyle 2.80 TL'ye kadar düşerken, şimdi de ilçeler arası mesafe ve biniş oranlarına göre hesaplanan 19 hatta, BALKART kullanan öğrenciler için yüzde 40 ile yüzde 75 arasında indirim yapıldı. Bu sayede ilçelerden merkeze ortalama 23 TL olan öğrenci ulaşım ücretleri 10 TL'ye geriledi.İlçelerden özel işletilen minibüslerle Balıkesir'e gelen öğrenciler, "Haftada en az 3 kez minibüsleri kullanıyoruz. Fiyatların düşmesi çok iyi oldu, kalan parayı kendi özel ihtiyaçlarımıza ayırabiliyoruz. Her şey zamlanırken fiyatların yarı fiyatına inmesine çok şaşırdık. Öğrencileri düşündüğü için Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'a çok teşekkür ediyoruz" açıklamasında bulundu.