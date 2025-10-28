Balıkesir'de okullar tatil mi? 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından 28 Ekim Salı (yarın) Balıkesir'de okul var mı yok mu?

AFAD verilerine göre bu akşam merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin ardından ekiplerin çalışmaları başlarken öğrenci ve veliler de okulların durumunu merak ediyor. Peki, 28 Ekim Salı günü Balıkesir'de okullar tatil mi?
AFAD tarafından yayımlanan verilere göre Balıkesir Sındırgı merkez üssünde 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 22.48'de meydana gelen depremin ardından artçılar da kaydedildi.
28 Ekim Resmi Tatil Durumu: Öte yandan, 28 Ekim günü Cumhuriyet Bayramı arifesi olması nedeniyle, tüm Türkiye'de okullar ve kamu kurumları öğleden sonra saat 13.00'ten itibaren resmî tatil kapsamına girmektedir.