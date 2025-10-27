Haberler Yaşam Haberleri Balıkesir'de okullar tatil mi? 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından 28 Ekim Salı (yarın) Balıkesir'de okulların durumu sorgulanıyor!
Giriş Tarihi: 27.10.2025 23:55

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem, Balıkesir başta olmak üzere çevre illerde ve İstanbul'da da hissedildi. Depremin ardından öğrenciler ve veliler 28 Ekim Salı günü (yarın) okulların tatil edilip edilmediği sorusunun yanıtını Balıkesir Valiliğinden gelecek resmi açıklamada arıyor. Peki, Balıkesir'de okullar tatil mi?

AFAD verilerine göre bu akşam merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin ardından ekiplerin çalışmaları başlarken öğrenci ve veliler de okulların durumunu merak ediyor. Peki, 28 Ekim Salı günü Balıkesir'de okullar tatil mi?

BALIKESİR DEPREM İLE SALLANDI!

AFAD tarafından yayımlanan verilere göre Balıkesir Sındırgı merkez üssünde 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 22.48'de meydana gelen depremin ardından artçılar da kaydedildi.

BALIKESİR'DE OKULLAR TATİL EDİLDİ Mİ? (28 EKİM SALI)

Yaşanan 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından; öğrenciler, öğretmenler ve veliler okulların ders durumunu araştırıyor. Konuyla ilgili gözler Balıkesir Valiliği açıklamalarına dönerken henüz okulların tatil edildiğine dair bir bilgi paylaşılmadı.

28 Ekim Resmi Tatil Durumu: Öte yandan, 28 Ekim günü Cumhuriyet Bayramı arifesi olması nedeniyle, tüm Türkiye'de okullar ve kamu kurumları öğleden sonra saat 13.00'ten itibaren resmî tatil kapsamına girmektedir. Öğrenciler tatil olmaması durumunda öğleden sonra resmi tatile girecek.

