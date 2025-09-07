Balıkesir’de peş peşe depremler korkuttu! Artçıların sayısı 9 Bine yaklaştı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 12.35'te 4.9'lük bir deprem meydana geldi. Korku ve paniğe neden olan depremin 6 dakika sonrasında ise bu kez 4.1 şiddetinde bir sarsıntı daha yaşandı. Bursa, İzmir ve Kütahya gibi çevre illerde de hissedilen depremlerde ilk belirlemelere göre herhangi bir yıkım ya da yaralanan olmadı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya deprem sonrası yaptığı açıklamada 'AFAD ve ilgili kurumlarımız saha çalışmalarına derhal başlamıştır' ifadelerini kullandı.

ARTÇILARIN SAYISI 9 BİNE YAKLAŞTI

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos tarihinde meydana gelen ve 1 binanın yıkılmasına, 1 kişinin de hayatını kaybetmesine neden olan 6.1 şiddetindeki depremin artçıları sürüyor. Bölgede 10 Ağustos'tan bu yana yaklaşık 8 Bin artçı sarsıntı yaşandı. Bir çok yer bilimci ve araştırmacı, "Olağanın dışında" şeklinde değerlendirdiği Sındırgı bölgesini yakın mercek altına aldı.