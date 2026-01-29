Balıkesir’de raydan çıkmıştı: Trenin lokomotifi 13 saat sonra yerine oturtuldu!

ÇOK SAYIDA SEFER İPTAL EDİLDİ

Kaza yerine çok sayıda iş makinesi ve personel sevk edildi. 3 kepçe ve 1 dozer yardımıyla toprak kayması olan bölge temizlenirken, lokomotifin kaldırılması için çalışma başlatıldı. Bu süre içerisinde İzmir, Bandırma, Eskişehir ve Ankara seferleri iptal edildi. Çalışmalar 13 saat sürdü. Raydan çıkan lokomotif vinçle tekrar yerine oturtuldu. Ardından demir yolu tekrar ulaşıma açıldı.