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Giriş Tarihi: 24.06.2026 00:04

Balıkesir'de trafik kazası: 5 kişi hafif yaralandı

Balıkesir'in Gönen ilçesinde bir otomobilin kontrolden çıkarak yol kenarına savrulması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi hafif yaralandı.

İHA
Balıkesir’de trafik kazası: 5 kişi hafif yaralandı
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İlçeye bağlı Gebeçınar Mahallesi'nde 43 AH 159 plakalı araç henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yol kenarına savruldu. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, araçta bulunan O.T., C.K., C.K., S.K. ve E.B.'nin kendi imkanlarıyla araçtan çıktığını tespit etti. Bölgede gerekli güvenlik önlemleri alınırken, kazada hafif yaralanan 5 kişi sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye sevk edildi.
Kazaya karışan aracın O.T. adına kayıtlı olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#BALIKESİR #GÖNEN

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Balıkesir'de trafik kazası: 5 kişi hafif yaralandı
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