Balıkesir’de zincirleme felaket! 3 araç birbirine girdi: Ölü ve yaralılar var!

Edinilen bilgiye göre, Düzler mevkisinde meydana gelen zincirleme kazanın ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 43 yaşındaki Adil Oral ile B.E. ve S.B., ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.