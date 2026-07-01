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Giriş Tarihi: 1.07.2026 16:59

Balıkesir’de zincirleme felaket! 3 araç birbirine girdi: Ölü ve yaralılar var!

Balıkesir'in Erdek ilçesinde meydana gelen kaza yürekleri burktu. 3 aracın karıştığı trafik olayda 2 çocuk babası Adil Oral hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Balıkesir’de zincirleme felaket! 3 araç birbirine girdi: Ölü ve yaralılar var!
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Edinilen bilgiye göre, Düzler mevkisinde meydana gelen zincirleme kazanın ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 43 yaşındaki Adil Oral ile B.E. ve S.B., ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBEDERKEN 2 KİŞİ YARALANDI

Hastanede tedavi altına alınan 2 çocuk babası Adil Oral, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Yaralılar B.E. ve S.B.'nin ise hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Hayatını kaybeden Adil Oral'ın bir hastanede personel olduğu, aynı zamanda müzisyenlik yaptığı öğrenildi. Kazayla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
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Balıkesir’de zincirleme felaket! 3 araç birbirine girdi: Ölü ve yaralılar var!
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