Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde ormanlık alandaki yangına ilişkin 3 şüpheli yakalandı

ŞÜPHELİ ŞAHISLAR GÖZALTINA ALINDI



Soğutma çalışmalarının sürdüğü ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Yangının çıkış sebebini araştırmak ve faillerini tespit etmek amacıyla İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan titiz çalışmalar neticesinde, olaya sebebiyet verdiği değerlendirilen şüpheli şahıslar Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili adli süreçler devam etmektedir. Yangının ilk anından itibaren fedakarca görev yapan tüm kamu kurum ve kuruluşlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımız ile vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz, yangından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."