Balıkları denize dökülen yaşlı adam o günü anlattı: “Gelse özür dilese sarılırdım”

İstanbul'da Galata Köprüsü'nde balık tutan 65 yasındaki Ahmet Gökçebay'ın tuttuğu balıkları, vegan bir kadın denize döktü. Yaşlı adamla bir süre tartışan kadın hızla olay yerinden uzaklaştı.
Balıkçıların uğrak mekanı Galata Köprüsü'nde amatör balıkçı 65 yaşındaki Ahmet Gökçebay, dün yaklaşık bir kova balık tuttu. Öğle saatlerinde yaşlı balıkçının yanına gelen ve vegan olduğunu söyleyen bir kadın, balıkları denize döktü.
Neye uğradığını şaşıran yaşlı balıkçı, saatlerce verdiği emeğin bir anda yok edilmesine tepki gösterince gerginlik yaşandı. Kendisini "Ben veganım, hayvanları yemeyin, kendinize alternatifler üretin" sözleriyle savunan kadın, Gökçebay'ın haklı itirazlarına "Sana bir tane koyarım" diyerek saygısızca karşılık verdi. Satın alacağını vaat ettiği balıkların parasını da "Param yok" diyerek ödemeyen kadın çevredeki vatandaşların tepkisi artınca hızla olay yerinden uzaklaştı.
O BALIKÇI YAŞANANLARI ANLATTI
Tuttuğu balıkların denize atılması sonrası mağdur olan balıkçı yaşadıklarını ATV Haber'e anlattı. Mağdur balıkçı, "Kovadaki balıkları atacağım yaşasınlar dedi. Parasını ödeyeceğim dedi daha sonra nereye gidiyorsun ödemediniz dedim. "Ne parası" diyerek ödemeyi reddetti. Sizin vegan olmanız beni ilgilendirmez. Herkesin bir tercihi var, sen vegansan başkası balık yemeyecek mi?
Balıklarımı attı, öğlene kadar iki buçuk kilo tuttum. O anda gitmeye başladı. Kadına herhangi bir şiddet uygulamış olsaydım suç benim olurdu. Gelse özür dilese, kusura bakma dese, tokalaşma da değil sarılırdım kendisine." dedi.
6 AYDAN BAŞLAYAN HAPİS CEZASI
Hukukçu Zafer İşeri ise uygulanabilecek yaptırımları değerlendirerek, "Vegan olmak tabii ki o hanımefendi açısından hak ve özgürlükse o hanımefendinin de başkası için o sınırı geçmemesi gerekirdi. Mala zarar verme suçundan 6 aydan başlayan hapis cezası ve balıkların değeri kadar da tazminat ödemesi gerekir." dedi.