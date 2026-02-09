Balıkları denize dökülen yaşlı adam o günü anlattı: “Gelse özür dilese sarılırdım”

6 AYDAN BAŞLAYAN HAPİS CEZASI

Hukukçu Zafer İşeri ise uygulanabilecek yaptırımları değerlendirerek, "Vegan olmak tabii ki o hanımefendi açısından hak ve özgürlükse o hanımefendinin de başkası için o sınırı geçmemesi gerekirdi. Mala zarar verme suçundan 6 aydan başlayan hapis cezası ve balıkların değeri kadar da tazminat ödemesi gerekir." dedi.