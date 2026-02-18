Balıkları kurtarmak isterken sele kapıldı: 3 çocuk babası hayatını kaybetti!

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Evli ve 3 çocuk babası olan Kök'ten bir süre haber alınamaması üzerine başlatılan arama çalışmaları sonucunda talihsiz adamın cansız bedeni, yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki Kirazlıyayla Mahallesi'nde köprü yakınında bulundu. Kök'ün cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Hayatını kaybeden Bayram Kök'ün 2 çocuğunun iş kazası ve hastalık nedeniyle vefat ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.